الولايات المتحدة الامريكية تمنح ترخيصاً طارئاً لاستخدام لقاح موديرنا

2020/12/19 | 12:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت الولايات المتحدة ترخيصا طارئاً لاستخدام لقاح شركة موديرنا المضاد لكوفيد-19، على ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء.بذلك، يُصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر/بايونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة … Readmore

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