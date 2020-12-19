دولي سابق يكشف سبب تذبذب نتائج النوارس

2020/12/19 | 12:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

كشف النجم الدولي السابق حيدر محمود سبب تذبذب اداء فريق الزوراء في الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وقال محمود في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الزوراء رغم انه لم يلتقَ أي خسارة حتى الان إلا ان الاداء والنتائج ليست ملبية لطموح اغلب جماهيره”.

واوضح ان “تذبذب الأداء يعود الى عدة اسباب من بينها جدول المباريات الصعب والتحكيم في بعض الحالات والسبب الابرز يعود الى ان اللاعبين يمرون بضغوط كبيرة”.

يذكر ان الزوراء يحتل وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة.



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