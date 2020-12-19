ضوء أخضر أميركي للقاح موديرنا ودول عدة تشدد القيود خلال العطلات

2020/12/19 | 12:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – سمحت السلطات الأميركية بالاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة موديرنا، ما يمهّد الطريق أمام إرسال ملايين الجرعات من ثاني لقاح يحصل على الضوء الأخضر إلى أنحاء البلد الذي يعد الأكثر تضررا جرّاء الوباء في العالم.وجاء الاختراق الأخير الجمعة في وقت تفرض حكومات عديدة قيودا على التجمّع خلال عيد […]

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