خبير اقتصادي : تسريب مقترح رفع سعر الدولار بالموازنة مقصود لهذين السببين

2020/12/19 | 12:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني , السبت , ان تسريب مسودة الموازنة بضمنها مقترح رفع سعر صرف الدولار مقصود وله غايتان , مرجحا ارتفاع سعر الصرف للسنة المقبلة ليصل الى 160 الف دينار بالسوق المحلية اذا ما وافق البرلمان على مقترح الحكومة .

وقال المشهداني في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تسريب مشروع قانون الموازنة والمتضمن مقترح الحكومة برفع سعر صرف الدولار مقصود وله غايتان الأولى جس نبض الشارع والغاية الثانية استفادة للمضاربين والمتنفذين من فرق السعر ” .

وأضاف ان ” رفع سعرصرف الدولار سيحمل المواطنيين وأصحاب الدخول المحدودة أعباء كبيرة وسيضر بحالتهم الاقتصادية وذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية”.

ورجح المشهداني، “ارتفاع سعر الصرف للسنة المقبلة ليصل الى 160 الف دينار بالسوق المحلية اذا ما وافق البرلمان على مقترح الحكومة ” .انتهى / 25م

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