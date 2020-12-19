بالصور.. الحفل التأبيني في مجلس النواب بذكرى استشهاد قادة النصر

2020/12/19 | 12:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأ مجلس النواب، اليوم السبت، التحضير للحفل التأبيني الخاص بالذكرى الاولى لاغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، حيث تم رفع صورهم داخل قاعة البرلمان.

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