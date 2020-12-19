2020/12/19 | 12:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف مدير مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينزبيرغ، عن أن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك v" ليس له تأثير سلبي على وظيفة الإنجاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطور لقاح "سبوتنيكV" يكشف عن تأثيرات اللقاح على الإنجاب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطور لقاح "سبوتنيكV" يكشف عن تأثيرات اللقاح على الإنجاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).