2020/12/19 | 12:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحلل الاقتصادي ضياء محسن ان ارتفاع سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي لا مبرر له، داعيا البنك المركزي الى الغاء نافذة بيع العملة.

وقال ضياء محسن في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان ارتفاع سعر الدولار لا مبرر له، حيث لا توجد ازمة اقتصادية في العراق ولا مشكلات داخلية وليس هناك انخفاض في اسعار لنفط ولا يعيش العراق حالة حرب.

وأضاف ان على البنك المركزي الغاء نافذة بيع العملة، وان يقوم البنك المركزي ببيع الدولار للمواطنين، لافتا الى ان على البنك المركزي أيضا الزام التجار بفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الاساسية التي تخدم المواطن ويحتاجها بالفعل.

يذكر ان سعر الدولار مقابل الدينار ارتفع بنسبة كبيرة حيث وصل الى نحو 138 الف دينار لكل 100 دولار اليوم، فيما كان قبل ايام عند نحو 125 الف دينار لكل 100 دولار.

PUKmedia / فائق إيزدي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة لالغاء نافذة بيع العملة في البنك المركزي ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة لالغاء نافذة بيع العملة في البنك المركزي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).