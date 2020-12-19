نصيف: تواطؤ فاسدين مع شركة هندية ’مسجلة كسويدية’ لسرقة قرض مقدم للعراق!

2020/12/19 | 12:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم السبت، هيئة النزاهة والادعاء العام إلى فتح تحقيق مع شركة “كالباتارو” التي تمتلك هويتين هندية وسويدية، مؤكدة انها غطاء لعملية فساد.وقالت نصيف في بيان، إنه “سبق وأن كشفنا أمس عن وجود مادة في موازنة 2021 تتضمن سرقة 150 مليون دولار من خلال شركة (KALPATARU) كالباتارو التي تمتلك هويتين (هندية وسويدية)، وهذه الشركة متواطئة مع الفاسدين بعد أن تم عقد اجتماع سري في اسطنبول للدخول في مشروع وهمي (يخص شبكات الضغط العالي ومحطات ثانوية) لسرقة القرض السويدي المقدم للعراق، وحصلت العصابة على موافقة لتمرير الصفقة من قبل (جهات)”.وأضافت […]

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