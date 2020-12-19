البرلمان يستذكر العدوان الأميركي على المطار واغتيال قادة النصر

2020/12/19 | 12:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..انطلقت صباح اليوم في القاعة الكبرى بمجلس النواب حفل استذكار الذكرى الاولى لقيام الولايات المتحدة باغتيال ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني وعدد من المرافقين في مطار بغداد الدولي.وقال بيان صدر من البرلمان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “صباح اليوم انطلقت في القاعة الكبرى بمجلس النواب حفل استذكار الذكرى الاولى لقيام الولايات المتحدة الأمريكية في 2 من شهر كانون الثاني الماضي بضربة جوية قرب مطار الدولي ادت الى سقوط القيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني وعدد من المرافقين”.واضاف ان “حفل الاستذكار حضرته رئاسة البرلمان ممثلة برئيسه محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي وجمع من النواب اضافة لرئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وكبير مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري “.كما حضر الحفل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والقيادي في الحشد ابو الاء الولائي وعدد من قادة الحشد والقادة العسكريين والامنيين الاخرين.



اضافة للسفير الايراني ايريج مسجدي”.انتهى 25

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