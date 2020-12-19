دون وقوع إصابات.. سقوط 5 صواريخ على قاعدة أميركية في أفغانستان

2020/12/19 | 12:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إقليميون وحلف شمال الأطلسي إن خمسة صواريخ أطلقت على قاعدة أميركية رئيسية في أفغانستان يوم السبت، لكن لم تقع إصابات.

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