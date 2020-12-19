سفير العراق في تركيا يوضح بخصوص اتفاق تأشيرة الدخول وموعد العمل به

2020/12/19 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث سفير العراق، في تركيا، حسن

الجنابي، اليوم السبت، عن ما وصفه

بـ’’الانجاز المهم’’ الذي يخص منح

سمات دخول العراقيين من المطار،

والعودة للعمل بمذكرة التفاهم الموقعة

عام 2009، بين الجانبين العراق والت

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