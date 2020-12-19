بولسونارو لشعبه: إذا حولكم لقاح فايزر إلى تماسيح فهذه مشكلتكم !

2020/12/19 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

هجوما على اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"

من دون أن يتردد في الزعم بأن لقاح

"فايزر" يمكن أن "يجعل لحية تنبت للمرأة،

وأن يحول شخصا ما إلى تمساح".

وقال بولسونارو خلال

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