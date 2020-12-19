الاسدي يرجح وصول مسودة موازنة 2021 الى البرلمان اليوم

2020/12/19 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احمد الاسدي

المعلومة / بغداد …

رجح رئيس كتلة السند الوطني احمد الأسدي ، السبت ، وصول موازنة 2021 إلى مبنى مجلس النواب اليوم عقب الانتهاء من مناقشتها داخل مجلس الوزراء .

وقال الاسدي في تصريح لـ / المعلومة/ ، أن ” مسودة قانون موازنة 2012 من المؤمل أن تصل الى البرلمان اليوم “.

وأضاف أن وصول مشروع قانون الموازنة العامة للبرلمان مهم جدا ومصيرية للشعب العراقي في ظل التحديات الاقتصادية والصحية”.

مشيرا إلى أن ” مجلس الوزراء يجري حاليا مناقشة الموازنة ونأمل عقب الانتهاء منها إرسالها إلى مجلس النواب اليوم”.

وكان قد حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي ، السبت ، من تداعيات سعر صرف الدولار الدينار العراقي مقابل الدولار وفقدان الدينار جزءا من قيمته في الأسواق المحلية “، انتهى 25 ح

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