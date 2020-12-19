2020/12/19 | 12:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع السفير العراقي لدى تركيا حسن الجنابي يوم السبت العودة الى تفعيل اتفاق العام 2009 بشأن دخول مسافري البلدين من دون تأشيرة الدخول عقب اجتماع حاسم سيُعقد الشهر المقبل بين وفدين من بغداد وانقرة.وقال الجنابي في منشور توضيحي له … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير العراقي في تركيا يتوقع العودة الى اتفاق 2009 المتعلق بالغاء الفيزا بين البلدين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير العراقي في تركيا يتوقع العودة الى اتفاق 2009 المتعلق بالغاء الفيزا بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).