الاسدي: القوى الوطنية مصرة على اخراج قوات الاحتلال الاميركي من العراق

2020/12/19 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اكد رئيس كتلة السند الوطني احمد الاسدي، السبت، استمرار القوى الوطنية بمشروع اخراج القوات الاميركية من العراق، مبينا ان استذكار الشهيد المهندس ورفيقه سليماني جاء لتجديد العهد بالاستمرار على ماضحوا من أجله بمحاربة الارهاب .

وقال الاسدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” تحالف الفتح والقوى الوطنية ستواصل متابعتها مع الحكومة لاخراج القوات الاجنبية “.

وأضاف أننا ” نستذكر الذكرى الأولى لاستشهاد القادة الشهداء من قبل طيران العدوان الأمريكي أمام مطار بغداد الدولي “.

واشار الى ان “حفل الاستذكار اليوم جاء لتاكيد المسير على نهج قادة النصر والاستمرار في محاربة الارهاب والمجاميع الارهابية”.

مؤكدا أن “مهندس الانتصار استطاع إرجاع هيبة الدولة وكرامة الارض والعرض والانتصار على فلول داعش الاجرامية في ساحات المعارك “.



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