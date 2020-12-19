الولايات المتحدة تنوي إغلاق قنصليتيها في روسيا بعد الهجوم الالكتروني الواسع

2020/12/19 | 12:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإغلاق قنصليتي الولايات المتحدة في روسيا، حسب شبكة “سي ان ان”، بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي السلطة في أجواء من التوتر مع موسكو المتهمة بالوقوف وراء هجوم إلكتروني واسع.وقالت “سي ان ان” الجمعة نقلا عن مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية إلى الكونغرس […]

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