جهاز الأمن الوطني يكشف نتائج عملية أطلقها تحت مسمى ’رعد الليل’

2020/12/19 | 12:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف جهاز الأمن الوطني، السبت، عن نتائج عملية ’رعد الليل’ في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجهاز، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الأول 2020)، أنه "استمراراً للجهود النوعية التي تبذلها الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون والمطلوبين، وحرصاً على تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم لشعبنا العظيم، شرع جهاز الأمن الوطني في الأيام القليلة الماضية بتنفيذ عملية (رعد الليل) التي اتسمت بالدقة الإحترافية العالية وتمخضت من الاطاحة بشبكة إرهابية قامت بالعديد من الاعمال الإجرامية تمثلت بالتعرض للأجهزة الأمنية وتفجير العبوات الناسفة التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الوطن من المدنيين والعسكريين".

واشار البيان أن "العملية أسفرت عن تفكيك احدى مفارز العبوات الناسفة في ديوان الجند، والعاملة في قاطع شمال بغداد ضمن ما يسمى ولاية العراق الإرهابية، اذ تمكنت مفارز الجهاز من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على خمسة عناصر في قضاء الطارمية وهم بحسب مناصبهم كلا من (شرعي المفرزة، آمر المفرزة، الناقل ومسؤول الدعم اللوجستي، جنديان)"، مبينا أنه "تم تدوين أقوالهم اصولياً وإحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وتابع، أن "جهاز الأمن الوطني يعاهد المواطنين كافة بالمضي قدماً في تعزيز المنظومة الأمنية، والوقوف سداً منيعاً بوجه كل من تسول له نفسه تعكير صفو الاستقرار الذي تنعم به البلاد".

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