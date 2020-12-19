سقوط 5 صواريخ على قاعدة أميركية في أفغانستان

2020/12/19 | 12:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال مسؤولون إقليميون وحلف شمال الأطلسي إن 5 صواريخ أطلقت على قاعدة أميركية رئيسية في أفغانستان اليوم السبت، لكن لم تقع اي إصابات.

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