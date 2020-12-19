2020/12/19 | 12:53 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، شروعه بتنفيذ عملية (رعد الليل).
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز الامن الوطني يعلن نتائج عملية {رعد الليل}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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