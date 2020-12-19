2020/12/19 | 12:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي بذكرى استشهاد المهندس: يجب اعادة النازحين والحفاظ على النصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/19 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي بذكرى استشهاد المهندس: يجب اعادة النازحين والحفاظ على النصر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي بذكرى استشهاد المهندس: يجب اعادة النازحين والحفاظ على النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).