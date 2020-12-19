شاهد بالفيديو: حادثة غريبة في جبل سنجار: السيارات والاشياء تتحرك صعودًا لوحدها.. ومختص يقدم تفسيرًا

2020/12/19 | 12:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، يتحدث عن “ظاهرة غريبة” في جبل سنجار، متمثلة بصعود الاشياء والسيارات دون تشغيل وبشكل ذاتي، الامر الذي اشعل استغرابا شديدًا في الاوساط الشعبية.

إلا ان المتنبئ الجوي والمختص في الفلك صادق عطيه، قال في إيضاح ورد لـ”يس عراق”، إنه “انتشر مقطع فيديو عن مايعرف بظاهرة جبل “سنجار” وصعود السيارة او الاشياء لسفح تل اعلى الجبل ذاتيا”.

واضاف: “ربما يبدو الامر غريبا للجميع ، ولكن بالنسبة للاخوة الاساتذة في علم الجيولوجيا والرياضيات الهندسية كلام علمي ورياضي اخر”.

واشار الى ان “رأي هولاء العلماء الثابت انه جميع الأماكن المصحوبة بظاهرة الخداع البصري تشترك بغياب خط الافق كونه مخفياً كلياً أو معظمه، فبغياب خط الأفق يفقد الإنسان علامة موثوقة أساسية في تحديده لميل سطح ما، فالأشياء التي يفترض المشاهد كونها عمودية على الأرض (كالأشجار) قد تكون مائلة بدرجة بسيطة مما يجعله يظن أن الأرض هي المائلة (بغياب مرجعية الأفق) وهذا الظن يغلب حسه بالتوازن خاصة إذا كان المنحدر خفيفاً، وهكذا يتولد مايسمى ” الوهم البصري” .

وتابع: “بخصوص جبل سنجار سبق وان تم مناقشته في مناسبات عديدة ويثار اعلاميا من قبل بعض القنوات لجذب المشاهدات بذون اارجوع الى البحث والمختصين ، ويطلق على ظاهرة جبل سنجار، وباقي الظواهر العديدة المشابهه له في دول مختلفه منها السعودية وتشيلي وامريكا والبرازيل واذربيجان وغيرها ، يطلق عليها ظاهرة ” التلةالمغناطيسية””.

وبين انها “مكان تُسبب التضاريس فيه وحوله خداعاً بصرياً بحيث يظهر فيه للمشاهد منحدر بسيط للأسفل على أنه منحدر للأعلى، مما يؤدي إلى ظهور جسم ما كالسيارة عند تركه حراً دون تشغيل المحرك وكأنه يصعد من الأسفل باتجاه الاعلى معاكساً الجاذبية بناءً على نظر المشاهد”.

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