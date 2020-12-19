"تعاون محدود وتوقف مفاجئ".. خلاف بين فريق بايدن الانتقالي والبنتاغون

2020/12/19 | 12:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن إحباطه من مستوى التعاون الذي يتلقونه من المعينين السياسيين في وزارة الدفاع (البنتاغون)، قائلا إنه كان هناك "توقف مفاجئ في التعاون المحدود بالفعل هناك".

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