حلول بسيطة للأزمة المالية 

2020/12/19 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفته

حلول بسيطة يستطيع أي إنسان لا يملك أي

معلومات اقتصادية كبيرة أن يقوم بها

لاستعادة سعر الصرف والمحافظة على قيمة

الدينار العراقي وتحريك السوق وتجنيبه

التقلبات التي يشهدها بسبب المضاربي

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