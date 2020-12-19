العلم ظلام والجهل نور

2020/12/19 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس قاسم المرياني

انعكست هذه المقولة في العراق بعد ان

كانت تردد في كل المحافل العلمية

للتشجيع على التعلم والابتعاد عن

الجهل، واصبح التعليم وسيكون مظلم دامس

لا يعُرف مصيره، والجهل مستشري ظاهر

ب

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