"رعد الليل" تطيح بشبكة إرهابية متخصصة بالعبوات في بغداد

2020/12/19 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت،

الإطاحة بشبكة إرهابية متخصصة بالعبوات

الناسفة في بغداد، ضمن عملية أمنية

أطلقها تحت مسمى "رعد الليل".

وقال الجهاز في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إنه شرع "في ا

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