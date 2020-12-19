جهاز الأمن الوطني يكشف نتائج عملية “رعد الليل”

2020/12/19 | 12:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن نتائج عملية “رعد الليل” في العاصمة بغداد.وقال الجهاز في بيان، أنه “استمراراً للجهود النوعية التي تبذلها الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون والمطلوبين، وحرصاً على تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم لشعبنا العظيم، شرع جهاز الأمن الوطني في الأيام القليلة الماضية بتنفيذ عملية (رعد الليل) التي اتسمت بالدقة الإحترافية العالية وتمخضت من الاطاحة بشبكة إرهابية قامت بالعديد من الاعمال الإجرامية تمثلت بالتعرض للأجهزة الأمنية وتفجير العبوات الناسفة التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الوطن من المدنيين والعسكريين”.واشار الى أن “العملية أسفرت عن تفكيك احدى مفارز العبوات الناسفة في […]

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