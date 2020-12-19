 قتلى و11 مصابا إثر انفجار بمستشفى في تركيا

2020/12/19 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأُصيب 11 آخرين، اليوم السبت، إثر انفجار أنبوب أكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بولاية عنتاب جنوب شرقي تركيا.

وقال مكتب حاكم ولاية عنتاب، في بيان له، إنه “اندلع حريق في وحدة العناية المركزة إثر انفجار أنبوب أكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بالولاية ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين”.

وأوضح البيان، أن “الحريق نشب في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة غازي عنتاب”، دون مزيد من التفاصيل.

وكان انفجار ضخم وقع في مدينة إسكندرون بولاية هاطاي جنوبي تركيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نجم عن تفجير انتحاري نفسه قرب مركز للشرطة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.انتهى 25

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