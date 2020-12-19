العثور على خنادق واعتدة لعصابات داعش في سامراء

2020/12/19 | 13:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عثور القوات الأمنية في مدينة سامراء على متفجرات وقذائف تعود لتنظيم داعش الارهابي

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