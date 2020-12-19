2020/12/19 | 13:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، السبت، أن الهيئة ستبقى وفية لدماء القادة الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مشيرا إلى أن القادة الشهداء استطاعوا صنع منظومة من القيم.

وقال الفياض في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الذي أقامه مجلس النواب العراقي وتابعته /المعلومة/، إن “القادة الشهداء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقضوا حياتهم في سبيل قضية يؤمنون بها”.

وأضاف، أن “القادة الشهداء استطاعوا صنع منظومة من القيم”، مبينا أن “هيئة الحشد الشعبي والشهيد القائد أبو مهدي المهندس لم يكونا ملكا لطائفة وانما للدفاع عن القيم الإنسانية”.

ولفت الفياض إلى ان “طريق العزة والسيادة يتطلب رجال يكونوا قادرين على التضحية”، مؤكدا أن “الشهادة معنى عظيم وكبير يفهمها قصير النظر بأنها فناء”.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: هيئة الحشد الشعبي ستبقى وفية لدماء القادة الشهداء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: هيئة الحشد الشعبي ستبقى وفية لدماء القادة الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).