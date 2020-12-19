رئيس البرلمان: المهندس سكن خنادق القتال في أحلك الظروف السياسية والامنية

2020/12/19 | 13:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، ان الشهيد القائد أبو مهدي المهندس سكن في سواتر الحرب خنادق القتال في أحلك الظروف السياسية والامنية التي كانت تحاط البلاد.وقال الحلبوسي في كلمة مجلس النواب ان “مجلس النواب يستذكر اليوم تضحيات قائد كبير وقائد وطني ضحى بدمه وقدم خلاصة جهده وعمره ليبقى العراق سيدا وهو الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، اليوم نستذكر مواقفه المشرفة الذي ضرب فيها أروع امثلة الإباء”، مضيفا “لقد اقام المهندس في سواتر الحرب وسكن خنادق القتال في أحلك الظروف السياسية والامنية التي كانت تحاط البلاد”.وأضاف “وصلت داعش تخوم العاصمة العراقية ولولا هذه المقاومة الوطنية الباسلة التي وقفت ضد التنظيم التكفيري الذي مكن العراق من هزيمة هذه التنظيم بمساعدة القوات الأمنية مجتمعة، وقبل هذا وقفة الامام السيستاني دام ظله بفتوته التاريخية ووحدة شعبنا وارادته الحرة”.وتابع ان “استذكار المهندس هذا الرجل الكبير وتضحياته رسالة في الوطنية وقدوة في الحفاظ على مكاسب الانتصار التاريخي”، مشيرا الى انه “في السنة الأولى لذكرى المهندس علينا ان نعمل على الأهداف الوطنية العليا التي عمل عليها وسعى لتحقيقها”.ودعا الحلبوسي الى ” ان كانت القوى السياسية جادة في الحفاظ على الانتصار فان المهمة القادة الحفاظ على انجاز التحرير ومراجعة العدالة الاجتماعية تماما كما كان يراجها الشهيد المهندس مع النازحين”.انتهى 25

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