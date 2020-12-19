مقتل 8 مرضى بكورونا في حريق بمستشفى تركي والسلطات تفتح تحقيقا

2020/12/19 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي ثمانية أشخاص حتفهم بسبب حريق نشب في غرفة العناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا بمستشفى جامعة سانكو في غازي عنتاب جنوب تركيا.

ووفقًا للبيان الصادر عن المستشفى، ونقلته وسائل إعلام تركية، فقد اندلع حريق في وحدة الرعاية المركزة للمصابين بوباء كوفيد تسعة عشر وذلك بسبب خلل أصاب جهاز الأوكسجين.

وأضاف البيان نتيجة التدخل السريع لطاقم المستشفى وإدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب تمت السيطرة على الحريق في وقت قصير فيما توفي ثمانية مرضى سبعة منهم في وحدة الرعاية المركزة وواحد أثناء النقل إلى مستشفى آخر، موضحا أن أربعة عشر مريضا آخرين يخضعون للعلاج في الرعاية المركزة تم نقلهم إلى مستشفيات ذات عناية مركزة مناسبة، وبدأ تحقيق قضائي وإداري في هذا الشأن.

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