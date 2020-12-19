الهند تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة لتحتل المركز الثاني عالميا

2020/12/19 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوزت الهند عتبة عشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة، ما يجعل هذه الدولة الثانية في العالم من ناحية عدد الإصابات.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات تجاوز عشرة ملايين بقليل، بعد تسجيل خمسة وعشرين ألف حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ بداية الجائحة، أحصت الهند أكثر من مئة وخمسة وأربعين ألفاً وفاة مرتبطة بالفيروس، بينما تعافى نحو تسعة ملايين ونصف استنادا إلى المصدر نفسه.

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