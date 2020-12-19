بكين تبدي استعدادها للتعاون مع جو بايدن وتحذر من تبني نزعة معادية للصين

2020/12/19 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، استعداد بلاده للتعاون مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وحذر وزير الخارجية الصيني واشنطن من تبني نزعة معادية للصين وتجاهل المصالح المشتركة، مشيرا إلى أهمية عودة سياسة أميركا تجاه الصين الى الموضوعية والصواب في اسرع وقت ممكن، لافتا إلى وجود العديد من الأولويات التي يمكن العمل بها مع إدارة بايدن أبرزها وباء كورونا والانتعاش الاقتصادي والتغير المناخي عبر خلق جو من الثقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

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