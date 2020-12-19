نائبة تحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد رفع سعر الدولار

2020/12/19 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائبة منار عبد المطلب، اليوم السبت، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق، بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رفع سعر صرف الدولار سيقود لنتائج وخيمة في اتجاهات مختلفة بالعراق، خاصة تأثيره المباشر على رفع اسعار المواد الغذائية الأساسية، وهذا ما نعتبره خطاً أحمر، لأن المتضرر سيكون الفقراء والبسطاء والنازحين، لأن أسعار المواد الغذائية تتحكم بها بنسبة كبيرة جدا شريحة التجار الذين سيحاول بعضهم استغلال الامر في رفع الاسعار لجني الارباح".

وأضافت، أن "رفع سعر صرف الدولار إذا كان للحفاظ على العملة من التهريب وامتصاص أكبر قدر ممكن من الكتلة النقدية لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، هو حل ولكن توقيت تطبيقه خاطئ لأن البلاد تمر بأزمات متتالية والموضوع لا يساعد على رفع صرف الدولار، خاصة وأن قدرة الحكومة على حماية المواطنين من لهيب ارتفاع اسعار الواد الغذائية وبقية المهن الأخرى محدودة جداً، وهناك من سيحاول استغلال الامر وهذا ما يجب الانتباه له".

وأشارت إلى "ضرورة ان يكون للحكومة موقف حازم إزاء أي ارتفاع مفاجئ في اسعار المواد الغذائية والسعي لخلق استقرار لمنع اي مضاربات تحدث او استغلال لأي تصريحات تدفع الى حمى ارتفاع يدفع ثمنها في نهاية المطاف الفقراء".

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