احصائية صادمة لعدد متعاطي المخدرات من النساء والرجال في ديالى

2020/12/19 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، صلاح مهدي، السبت، (19 كانون الأول، 2020)، عن احصائية صادمة لعدد المتعاطين للمواد المخدرة من النساء والرجال في المحافظة.

وقال مهدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "معدلات الادمان على المخدرات في محافظة ديالى خلال العام الجاري 2020 ارتفعت بنسبة 50%، وهذه النسبة تعد الاعلى بعد 2003"، مبينا أن "اجمالي من جرى اعتقالهم حتى الان في ديالى بتهمة الحيازة والتعاطي 320 متهما يشكل المدمنين منهم 75%".

واضاف أن "معدلات الادمان ارتفعت في المحافظة مع تنوع أكثر من 7 انواع من المخدرات ابرزها مادة الكرستال"، مشيرا إلى أن "اعمار المدمنين تتراوح من 25- 40 سنة".

واشار مهدي إلى أن "2% من المدنيين هم من النساء وهذا يعد امراً بالغاً بالخطورة"، داعيا لـ"ضرورة اجراء تقييم شهري او فصلي لملف المخدرات ونشر الارقام للراي العام لبيان خطورتها على المجتمع بشكل عام".

وكان مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، صلاح مهدي، كشف الخميس، (03 كانون الأول، 2020)، عن المقبوض عليهم خلال هذا العام من قبل القوات الأمنية، لترويجهم وحيازتهم المخدرات بالمحافظة.

وقال مهدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية اعتقلت اكثر من 300 مروج وحائز ومتعاطي للمخدرات خلال العام الجاري في حين كانت الارقام أقل من 100 متهم بالسنوات الماضية".

واضاف أن "تجار المخدرات لجأوا إلى استخدام التكنلوجيا الحديثة في نقل بضاعتهم من منطقة إلى اخرى لتفادي كشفهم من الأجهزة الأمنية".

وتابع مهدي أن "محافظة ديالى لا يوجد فيها حتى الان مركز لمعالجة المدمنين على المخدرات"، لافتا إلى أن "من يجري اعتقالهم بتهم المخدرات لا يضعون في سجون خاصة بهم وهذا خطأ كبير".

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