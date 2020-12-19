بالوثيقة.. النائب “أبو مازن” يقدم إستقالته من البرلمان

2020/12/19 | 13:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قدم النائب عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري (ابو مازن) يقدم استقالته من مجلس النواب العراقي.

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