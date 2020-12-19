2020/12/19 | 13:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حدد عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي، اليوم السبت، 3 أسباب رئيسة أخرت إرسال الحكومة لموازنة 2021 إلى مجلس النواب.وقال الوائلي، بحسب صحيفة “الصباح”، ان “المسألة الاولى هي سعر صرف الدولار في السوق العراقية، اذ انه ضمن السياسة النقدية التي ستتبعها الحكومة خلال المرحلة المقبلة لحل جزء من المشكلة المالية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تحدد 3 أسباب أخرت إرسال الحكومة لموازنة 2021 إلى البرلمان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تحدد 3 أسباب أخرت إرسال الحكومة لموازنة 2021 إلى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).