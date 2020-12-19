الاستخبارات: القبض على إرهابي نصب وفجر عبوات ناسفة في بغداد

2020/12/19 | 13:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على إرهابي نصب وفجر عبوات ناسفة في العاصمة بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين بمنطقة حي العامل في بغداد والمطلوب وفق …

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