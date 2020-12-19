انطلاق عملية أمنية واسعة لمطاردة عناصر

2020/12/19 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت قيادة عمليات نينوى عن انطلاق عملية امنية واسعة لمطاردة عصابات داعش مكونة من قوات جيش وشرطة محلية بحثا عن فلول داعش في قرى الإمام والحاج علي وقرى احليله والزاب السفلي ضمن ناحية القيارة (60كم جنوب الموصل)".وقال مصدر في قيادة شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ أن"العملية انطلقت صباح اليوم السبت :وستستمر حتى القضاء على آخر متسلل داعشي في القرى المذكورة على خلفية ورود معلومات تفيد بتسلل عصابات داعش الى هذة القرى ".واضاف أن"القوات المشتركة تمكنت من اعتقال 17 داعشيا في الساعات الأولى من انطلاق العملية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة والصواريخ ايضا ".لافتا الى ان العملية مستمرة خلال الثلاثة ايام المقبلة "/انتهى

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