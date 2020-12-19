2020/12/19 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/:القت وكالة الاستخبارات القبض على عصابة في النجف تتاجر ببيع العجلات غير الأصولية .وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز وكالة الاستخبارات في النجف القت القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين في مركز المحافظة يتاجرون ببيع العجلات غير الاصولية التي تدخل الى البلاد بصورة غير قانونية وبالجرم المشهود وبحوزتهم عجلتين و لوحات تسجيل و سنويات مختلفةً جميعها مزورة ، كما ضبطت مبلغا مزيفا من المال بحوزة احدهم من فئة خمسة الاف دينار ومسدس نوع كلوك./انتهى9

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