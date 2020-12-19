شاهد: البرلمان العراقي يحيي الذكرى الاولى لاغتيال قادة النصر

2020/12/19 | 13:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا مجلس النواب العراقي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما في عدوان اميركي على طريق مطار بغداد الدو...

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