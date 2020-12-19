2020/12/19 | 13:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية، السبت، ان تشهد البلاد تساقط امطار وثلوج ابتداء من الاربعاء المقبل، مع امكانية تشكل سيول في جنوب العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية العراقية: امطار وثلوج ابتداء من الاربعاء المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية العراقية: امطار وثلوج ابتداء من الاربعاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).