2020/12/19 | 13:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوائم باسماء المقبولين والاحتياط من ذي قار في معهد نفط البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/19 | 13:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوائم باسماء المقبولين والاحتياط من ذي قار في معهد نفط البصرة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوائم باسماء المقبولين والاحتياط من ذي قار في معهد نفط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).