روسيا تسجل أكثر من 500 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/12/19 | 13:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ28 ألفا لليوم الثالث على التوالي، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى الـ50 ألفا.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 28209 إصابات جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 28552 إصابة أمس الجمعة و28214 إصابة الخميس.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (6459 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3754 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 18.8 بالمائة من المرضى الجدد.ورصدت السلطات الصحية الروسية 585 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى في البلاد […]

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