ستانفورد تعتذر.. الأطباء يحتجون على تأخر حصولهم على لقاح كورونا

2020/12/19 | 13:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتج مجموعة من الأطباء حديثي التخرج بجامعة ستانفورد على استثنائهم من الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، مع بدء الحملة الوطنية للتطعيم في الولايات المتحدة.

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