إنتهاك حرمة السيدة المصرية ذات السبعين عاما .. ولكمة القضاء وتبرئة الجناة ؟؟؟؟ - أحلام أكرم

2020/12/19 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحلام_أكرم إنتهاك حرمة السيدة القبطية ذات السبعين عاما وتعريبتها ..



وقول كلمة القضاء ..



وتبرئة الجناة ؟؟؟؟؟ كتبت قبل أيام عن قضية إسراء الفلسطينية التي قُتلت بيد 3 من ذكور عائلتها وعن إحتمال الإفراج عن قاتليها في الأرض المُحتلة من السلطة الفلسطينية ومن الدولة الإسرائيلية ...



اليوم ..أكتب عن سيدة مصرية قبطية في السبعين من عمرها .تسكن في أبو قرقاص في محافظة المنيا.



في ثورة غضب شعبي من علاقة إبن ......





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