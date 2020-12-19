رئيس الجمهورية: الشهيدان المهندس وسليماني كانا مثالا لكل أحرار العالم

2020/12/19 | 13:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، أن الشهيدين القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني كانا مثالا لكل أحرار العالم، مشيرا إلى أن الانتصارات التي حققها العراقيون ضد الإرهاب أصبحت دروسا في المحافل العسكرية.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها نيابة عنه كبير مستشاريه علي الشكري تابعته /المعلومة/ إنه “قبل أيام قلائل مضت وقفنا محتفين بإعلان النصر الناجز على داعش الظلامي وفي هذا اليوم نقف مؤبنين لاستشهاد القائدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني”.

وأضاف، أن “تاريخ العراق عبارة عن سلسلة من الاستهدافات والمؤامرات الخارجية لكن ذات التاريخ حافل بالانتصارات ووحدة الصف”، مشيرا إلى ان “الانتصارات التي حققها العراقيون أصبحت دروسا في المحافل العسكرية”.انتهى 25

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