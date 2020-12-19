مدرب الصناعات: الفريق يدفع ثمن الاخطاء التحكيمية

2020/12/19 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أكد مدرب فريق كرة القدم بنادي الصناعات الكهربائية عماد عودة، ان فريقه يدفع ثمن الاخطاء التحكيمية في الدوري الممتاز.

وقال عودة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاخطاء التحكيمية في الدوري الممتاز اصبح أمراً وارداً وطبيعياً، لكن للأسف اثر كثيراً على نتائج العديد من الفرق”.

واوضح أن “فريق الصناعات يدفع ثمن الاخطاء التحكيمية وكان اخرها في مباراة امانة بغداد يوم امس، فكانت هناك ركلة جزاء واضحة لم تحتسب لصالح الصناعات”.

وطالب عودة لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية، بـ”مراجعة الامور التحكيمية ووضع حد للأخطاء القاتلة”.

يذكر ان مواجهة امس انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف وشهدت احتساب ركلة جزاء لأمانة بغداد، لكنها لم تترجم الى هدف بعد اهدارها من قبل اللاعب جبار كريم.



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