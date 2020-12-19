القانونية النيابية ترجح تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال أسبوعين

2020/12/19 | 13:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رجحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال أسبوعين.وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، في تصريح صحفي، إن “اللجنة استكملت جميع أعمالها بشأن قانون المحكمة الاتحادية ،وهي بانتظار اجتماعها مع رئاسة المجلس ،ورؤساء الكتل السياسية للاتفاق بشأن تمرير القانون الأصلي ،الذي ينص على أن تتشكل المحكمة من قضاة ،بالإضافة إلى فقهاء الشريعة ،وفقهاء القانون الدولي أو يتم الذهاب إلى تعديل القانون الذي أجري عليه العام 2005 “، مشيراً إلى أن “اللجنة تنتظر رأي القوى السياسية وموافقتها على أحد الخيارين ،وإذا تم المضي بالقانون الأصلي للمحكمة الاتحادية فيحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب […]

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