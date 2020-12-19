2020/12/19 | 13:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القبض على عصابة في محافظة النجف، تتاجر ببيع العجلات غير الأصولية.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من 4 متهمين في مركز المحافظة يتاجرون ببيع العجلات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف.. القبض على عصابة تتاجر بالعجلات غير الأصولية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف.. القبض على عصابة تتاجر بالعجلات غير الأصولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).